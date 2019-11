Grávida de sete meses, Paula Lobo Antunes já não vê os pés

NTV Hoje às 16:15, atualizado às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Na reta final da segunda gravidez, Paula Lobo Antunes mostrou o crescimento da barriga nas redes sociais, esta terça-feira. A atriz prepara-se para repetir a experiência da maternidade sete anos após o nascimento da primeira filha, Beatriz, e no perfil de Instagram registou o sétimo mês de gestação com uma fotografia da barriga de grávida. “Já não vejo os pés…”, afirmou na descrição da publicação. View this post on Instagram Já não vejo os pés….🤣 Mas para compensar pude fazer o exame da glicose em casa com a SYNLAB. O exame é para diagnosticar a diabetes gestacional e deve ser […]