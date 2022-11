Guarda-redes Diogo Costa estreia-se na paternidade antes do Mundial

Tomás nasceu esta quinta-feira e é o primeiro filho de Diogo Costa e Catarina Machado. O guarda-redes do F. C. Porto e da seleção nacional vive assim as emoções da paternidade, antes de rumar ao Mundial do Catar.

"Bem-vindo, Tomás. 10.11.2022. És e serás sempre o melhor das nossas vidas", partilharam Diogo Costa e Catarina Machado esta sexta-feira, apresentando assim o primeiro filho.

O menino veio ao mundo exatamente no dia em que Fernando Santos anunciou os convocados para o Mundial do Catar, confirmando-se a chamada do recente papá, que tem assinado boas exibições quer ao serviço do F. C. Porto, como nos últimos jogos pela seleção nacional.

Aos 23 anos, Diogo Costa atravessa uma excelente fase, o que desperta já a cobiça de alguns gigantes europeus. Renovou na semana passada pelos dragões até 2027 e vive um bom momento também a nível pessoal.

Em breve, rumará ao Catar para defender as cores nacionais e, este sábado, também entra em campo contra o Boavista, certo que nunca lhe faltarão mãos para pegar em Tomás, para além da bola.

Nas bancadas, sabe que tem agora mais um fã, mesmo que este ainda nada perceba. Ainda com poucas horas de vida, o menino foi inscrito sócio do F.C.Porto e recebeu uma camisola do equipamento personalizado com o seu nome e o número 99 usado pela pai.