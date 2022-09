Guarda-redes do F. C. Porto pronto para a estreia na paternidade

Sara Oliveira Hoje às 20:00 Facebook

Diogo Costa e a namorada, Catarina Machado, já estão em contagem decrescente para o nascimento do primeiro filho, um menino que se chamará Tomás. Antes de a família aumentar, casal eternizou a doce espera através de uma produção fotográfica especial.

"A melhor fase da minha vida". É assim que Catarina Machado, a namorada do guarda-redes do F. C. Porto e da seleção nacional Diogo Costa, descreve a gravidez. O nascimento do primeiro filho está previsto para breve e a felicidade do casal é notória.

Antes da chegada do bebé, os futuros papá protagonizaram uma sessão fotográfica para, mais tarde, recordar o estado de graça. Orgulhosos, partilharam o resultado nas redes sociais, para gáudio dos fãs de Diogo Costa.

Em tom de brincadeira, alguns seguidores sugerem que o futebolista jogue mais vinte anos, para depois delegar a camisola 99 ao filho, um menino que se chamará Tomás. Outros descrevem a sua estreia na paternidade como um "golaço".

Fora das quatro linhas, Diogo parece pronto para agarrar a responsabilidade com a segurança com que segura as bolas adversárias, até porque, ao lado de Catarina, está perto de ver concretizar o sonho de ver a família aumentar.