Guerra na TV: SIC aposta em Marco Paulo, Cristina ataca com Jesus

Guerra de audiências aumenta esta quarta-feira com o regresso de Cristina Ferreira.

A guerra das audiências continua em grande ebulição. Na TVI, estreia finalmente "Dia de Cristina" e a apresentadora apresenta um convidado de peso: o treinador Jorge Jesus é o primeiro grande entrevistado de Cristina Ferreira. Mas a SIC vai mostrar também dois importantes trunfos para atrair os telespectadores: "Casa feliz" oferecerá uma entrevista exclusiva com Marco Paulo e uma conversa intimista com Bárbara Guimarães.

O momento protagonizado pelo cantor - no qual "quebra o silêncio" - foi gravado e Daniel Oliveira, diretor-geral da SIC, promoveu-o como "o grande regresso" do artista "depois de uma longa batalha contra o cancro". Bárbara Guimarães partilha com Marco a luta contra a doença.

Também a apresentadora sabe o que é ter cancro da mama e, em estúdio, abrirá o coração para falar sobre o que passou, naquele que também é um regresso, depois de ver o seu programa "24 horas de vida" ser suspenso por causa da covid-19.

Na TVI, o "Dia de Cristina" estender-se-á até ao final da tarde mas, no horário vespertino, a estação de Carnaxide joga outra cartada. Armanda Leite, a única sobrevivente do acidente que, em 2011, vitimou o ator Angélico Vieira, é convidada de Júlia Pinheiro para contar como foram os últimos anos, confinada a uma cadeira de rodas, prometendo dividir atenções.

Anteontem, o reencontro de Cristina e Manuel Luís Goucha no "Você na TV" deu vitória folgada à TVI nas manhãs, mas não foi suficiente para ganhar o dia à SIC.