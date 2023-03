Gwyneth Paltrow absolvida de acidente de esqui nos EUA

JN / AFP Hoje às 07:35 Facebook

A atriz Gwyneth Paltrow venceu um processo milionário, esta quinta-feira, por um acidente de esqui ocorrido há sete anos nos Estados Unidos.

Terry Sanderson, um optometrista reformado, colidiu com Paltrow em 2016 enquanto ambos esquiavam no luxuoso complexo de Deer Valley, no estado do Utah, e processou a atriz em 2019 por 3,27 milhões de dólares (cerca de três milhões de euros) em danos.

Paltrow afirmou, desde o início do julgamento, que foi Sanderson que a atingiu pelas costas e o contra-processou por um valor simbólico de um dólar e as custas judiciais.

"Sanderson atingiu-me em cheio naquela encosta", disse Paltrow ao depor. "Entraram dois esquis entre os meus esquis, o que me obrigou a abrir as pernas, e depois um corpo pressionou-me. Senti-me violentada", relatou a atriz, que esquiava com os filhos e o marido, Brad Falchuk. "Fui atingido por trás com muita força, na altura das minhas omoplatas", disse, por sua vez, Sanderson, de 76 anos. "Foi um acidente muito grave, nunca na minha vida tinha sido tão forte e eu voei (...) A última coisa que me lembro é que tudo ficou preto."

Sanderson afirmou que o acidente o deixou com quatro costelas quebradas, danos cerebrais permanentes, distúrbios de personalidade e afetou a sua capacidade de socializar com sua família.

Nas alegações finais, os advogados pediram uma compensação financeira de 3,27 milhões de dólares. O cálculo apresentado pela defesa é de que merece 33 dólares (30,29 euros) por cada hora que passa acordado desde o acidente até à sua morte, que, segundo os advogados, pode ocorrer em 10 anos.

Porém, o júri do tribunal de Park City, após oito dias de depoimentos e cerca de duas horas de deliberações, decidiu por unanimidade que a atriz não causou o incidente.

"Estou satisfeita com o resultado", disse a atriz de 50 anos, em comunicado enviado à imprensa. "Senti que consentir com um processo falso comprometia a minha integridade." "Gwyneth tem um histórico de defender aquilo em que acredita. Esta situação não foi diferente", acrescentou o advogado, Stephen Owens.