Há muitas celebridades entre os convidados na coroação de Carlos III

Nick Cave e Lionel Richie estão entre os famosos confirmados na consagração do novo rei de Inglaterra, este sábado, mas a lista continua em segredo. Certa é mesmo a ausência de Meghan, mulher do príncipe Harry, que ficou nos EUA.

É hoje que se escreve mais um capítulo na História com a coroação de Carlos III como rei de Inglaterra. O atual monarca britânico escolheu uma cerimónia menor do que a da mãe, Isabel II, em 1953, mas também mais inclusiva, limitando o convite a cerca de duas mil pessoas, entre elas muitas celebridades.

A lista não é de conhecimento público e muito se especula sobre os famosos que estarão presentes, mas alguns nomes foram confirmados durante a semana. Mesmo sem ser monárquico, mas com um "apego inexplicável" à monarquia britânica, e às suas "bizarrias e excentricidades", o músico Nick Cave integra a comitiva australiana, ao lado do primeiro-ministro Anthony Albanese, do jogador de futebol Sam Kerr e do comediante Adam Hills.

O músico norte-americano Lionel Richie, Anthony McPartlin e Declan Donnelly, a dupla de apresentadores britânicos conhecida como Ant & Dec, e o mágico Dínamo são outras estrelas na lista de convidados. Juntar-se-ão aos jovens apoiados pelo Prince"s Trust, à qual estão associados. O editor da Vogue, Edward Enninful, embaixador mundial do fundo, também estará presente.

De resto, são muitos os nomes que se adivinham: Victoria e David Beckham, Stella McCartney e Rowan Atkinson, que têm laços de amizade com o novo rei de Inglaterra e a família real.

Meghan: a ausência notada

Certa é a ausência de Meghan Markle, que optou por ficar na Califórnia, Estados Unidos, com os filhos, os príncipes Lilibet Diana e Archie. No dia em que o primogénito faz quatro anos, o príncipe Harry assistirá sozinho à coroação do pai.

A imprensa britânica adianta que o duque do Sussex permanecerá apenas as horas necessárias no Reino Unido, voltando à América pouco depois da cerimónia, pois quer chegar a tempo de cantar os parabéns a Archie, numa festa com amigos, organizada pela ex-atriz com quem casou a 19 de maio de 2018. O reencontro de Harry com a família é um momento muito aguardado, mesmo que ele não tenha um papel oficial atribuído, até pelo lugar onde vai ficar sentado.