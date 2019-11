Hailey Baldiwn Bieber reage a rumores de gravidez

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:09 Facebook

Após Justin Bieber admitir que quer ser pai, a mulher, Hailey Baldiwn Bieber, reagiu aos rumores de uma possível gravidez. "Próxima etapa: bebés", esta afirmação proferida pelo cantor foi o suficiente para que os fãs do casal questionarem se não viria o primeiro bebé a caminho e, por esse motivo, a modelo viu-se obrigada a reagir aos rumores. "A internet é engraçada! Não, eu não estou grávida. Eu realmente amo comida", gracejou. Recorde-se que Hailey e Justin casaram-se pela segunda vez, no Carolina do Sul, após uma cerimónia secreta em 2018, em Nova Iorque. TEXTO: Mariana Capante