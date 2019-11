Harry e Meghan assinalam aniversário de noivado com fotografia inédita

NTV Hoje às 20:00, atualizado às 20:28 Facebook

O príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle assinalaram, esta quinta-feira, dois anos desde que foi anunciado o noivado. Para celebrar o segundo aniversário de noivado, os duques de Sussex partilharam na conta oficial de Instagram um conjunto de três fotografias, entre elas, uma inédita do dia do casamento. “Neste dia há dois anos, em 27 de novembro de 2017, o príncipe Harry e Meghan anunciaram a notícia de seu noivado e depois se tornaram Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Sussex. Comemoraram seu aniversário de casamento e deram as boas-vindas a seu filho, Archie, ao mundo”, […]