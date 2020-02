Harry e Meghan mais famosos que os Obama

Hoje às 20:51 Facebook

Casal do momento foi pago para estar num evento da JP Morgan, em Miami, e terá faturado até um milhão de dólares.

Foi na quinta-feira passada e em Miami, nos EUA. Meghan Markle e Harry estiveram presentes numa conferência promovida pela JP Morgan, dedicada à banca, podendo ter recebido até um milhão de dólares pela aparição, a primeira desde que se mudaram para Vancouver, no Canadá, na sequência do Megxit.

O caminho para se tornarem "financeiramente independentes" e sem compromissos ligados à Família Real terá começado, até porque há especialistas que garantem que os duques são "o casal do momento" e que serão mais requisitados que os Obama ou os Kardashian.

Foi o site "Page Six" que avançou com a notícia (entretanto confirmada pelo Palácio de Buckingham) de que Meghan e Harry participaram na Alternative Investment Summit, evento que decorreu no luxuoso South Beach"s 1 Hotel, reunindo um leque de milionários famosos, como é o caso de Bill Gates, o CEO da Microsoft.

Segredo por segurança

A presença dos duques foi mantida em segredo por questões de segurança. Nesta deslocação à Florida, o casal terá ficado na mansão de Serena Williams, estrela do ténis e amiga de Meghan.

O responsável pela empresa de relações públicas 5WPR, de Nova Iorque, Ronn Torossian, disse ao jornal "Metro" que a presença do casal "foi uma enorme vitória para a JP Morgan" , dado que, considera, não há celebridades que tenham maior atenção no momento. Outro perito em relações públicas, Simon Huck, bastante chegado ao clã Kardashian, frisou não ter dúvidas que ambos serão "os mais bem pagos oradores do mercado corporativo".

Durante a conferência - diz a Sky News - Harry discursou e recordou os anos de terapia que viveu após a morte da mãe, a princesa Diana, que influenciou a sua infância. Porém, o presente não ficou de fora nem mesmo o Megxit. Um dos conferencistas afirmou que o príncipe salientou "a decisão que foi muito difícil" para ele e para a Meghan, mas "não está arrependido" dado que "quer proteger a mulher e Archie", o filho de ambos.

Terá sido Meghan a anunciar a subida ao palco do marido, depois de ela própria ter sido anunciada pela apresentadora Gayle King.