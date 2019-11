Harry e Meghan ponderam passar natal nos Estados Unidos

NTV Hoje às 15:10, atualizado às 15:27 Facebook

O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan, estão a ponderar passar o natal nos Estados Unidos, longe da família real britânica. Depois de pensarem em ir viver para o Canadá, eis que surge uma nova notícia na Imprensa que poderá incomodar a rainha Isabel ll: os duques de Sussex pensam em passar o natal fora de Inglaterra. De acordo com algumas publicações internacionais, o casal quer viver esta altura do ano perto da mãe da ex-atriz, Doria Ragland. Ao que tudo indica, Harry e Meghan vão tirar seis dias de férias da sua agenda. No seu último compromisso, […]