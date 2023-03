"Harry Potter" cresceu e vai ser pai

JN Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator britânico Daniel Radcliffe, protagonista dos filmes da saga "Harry Potter, de J. K. Rowling, e a companheira de longa data, Erin Darke, vão ser pais.

Daniel, de 33 anos, e Erin, de 38, namoram há uma década, depois de se terem conhecido nas gravações do filme "Kill Your Darlings" (2013). Mas o papel mais emblemático do ator, que se tornou mundialmente conhecido aos 12 anos, foi na conhecida saga "Harry Potter", na pele do aluno mais famoso da Escola de Magia de Hogwarts.

Recentemente, num papel que desafia tudo o que fez anteriormente, Radcliffe protagonizou "Weird: The Al Yankovic Story", contando a história de um dos nomes mais célebres da cena musical dos EUA: Alfred Matthew Yankovic, particularmente conhecido pelas músicas satíricas e paródias contemporâneas.

PUB

O amor pelo cinema é algo que o ator pretende transmitir aos filhos. No ano passado, numa entrevista à Newsweek, reconheceu que, quando fosse pai, adoraria que as crianças estivessem perto dos sets de filmagem.

Erin Darke ficou conhecida sobretudo por integrar o elenco da série de época "Good Girl Revolt", em 2015, tendo participado mais recentemente na comédia dramática "The Marvelous Mrs Maisel".