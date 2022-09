Harry Styles cuspiu em Chris Pine? A Internet diz que sim, mas os dois negam

D.J. Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A antestreia mundial do filme "Don't Worry Darling", na segunda-feira, no Festival de Cinema de Veneza, ficou marcada por um momento insólito e caricato, que deixou as redes sociais num alvoroço. A polémica envolve Harry Styles, Chris Pine e uma alegada cuspidela do músico britânico no colega de elenco. Mas a situação já foi esclarecida e "não há nada mais que respeito entre estes dois homens", garantiu o representante do ator de "Star Trek".

Chris Pine e Harry Styles integram o elenco de "Don't Worry Darling", o segundo filme da realizadora Olivia Wilde, que fez a sua estreia mundial no Festival de Veneza, na segunda-feira, e ficaram sentados lado a lado durante o visionamento do filme. Já Chris Pine estava acomodado na sua cadeira quando Harry Styles chegou e o momento que deixou as redes sociais em alvoroço aconteceu a seguir. No momento em que se baixa para ocupar o lugar que lhe estava destinado, o cantor britânico parece cuspir sobre o colega de elenco. Pine pára de bater palmas, olha para a perna (onde alegadamente caiu o cuspo), depois volta a sorrir e continua a bater palmas. Enquanto isto, Styles trata de acomodar-se na cadeira e Olivia Wilde, ao lado de Pine, permanece indiferente ao momento, focada em sorrir e bater palmas.

Chris pine just wondered where his sunglasses were after the applause. And he zoned out (likes he"s been doing all day) and realised it"s in his lap. So I am sorry to say harry styles did not spit on him. pic.twitter.com/7b4GoCvnHJ - priscilla (@cinemazietgeist) September 6, 2022

PUB

O momento captado por alguém que estava presente na sala tornou-se viral na Internet. Houve quem tivesse ficado indignando com a atitude do cantor britânico, quem falasse de uma ilusão ótica e ainda quem brincasse com a situação. A especulação deu lugar a múltiplas teorias sobre um possível mal-estar entre os dois atores, que foi entretanto desmentido.

"É uma história ridícula - uma fabricação completa e resultado de ilusão online estranha que é claramente depreciativa e dá azo a uma especulação tola", afirmou um porta-voz de Pine à revista "Variety". "Para ser claro, o Harry Styles não cuspiu no Chris Pine. Não há nada além de respeito entre os dois e qualquer sugestão do contrário é uma tentativa descarada de criar um drama onde simplesmente não existe", reitera.

Fontes próximas de Harry Styles, citadas pelo jornal britânico "The Guardian", também negaram que o cantor tenha cuspido no colega de elenco.

Bastidores polémicos

Marcado por várias polémicas, o filme está envolto no que parece uma autêntica novela da vida real. Primeiro, a troca de protagonistas. Shia LaBeouf renunciou ao papel de "Jack", no início das gravações, Olivia Wilde disse que foi despedido, mas o ator de "Transformers" garante que abandonou o filme por vontade própria e para corroborar as suas declarações partilhou uma troca de e-mails com a realizadora, onde esta pedia para ele voltar. Harry Styles assumiu o papel e durante as gravações começou a namorar com Olivia, dez anos mais velha. Logo após o romance ser descoberto começaram os rumores de que a realizadora estava demasiado "focada" no novo namorado e negligenciou as gravações.

Esta é o único registo fotográfico de Olivia Wilde (de amarelo) com Florence Pugh (de preto) Foto: EPA/CLAUDIO ONORATI

Ora, quem nunca conheceu uma bonita amizade foi a Florence Pugh (protagonista) e Olivia Wilde. A ausência de Florence na conferência de imprensa sobre o filme dada no festival, só contribuiu ainda mais para a tese que as duas se evitam.

"Florence é uma força", disse Wilde na conferência de imprensa, quando desafiada a "esclarecer os rumores" sobre a tensão entre as duas. "Estamos tão gratos que ela tenha conseguindo vir esta noite [para a passadeira vermelha] apesar de estar na rodagem do "Dune" (...) Quanto a todas as coscuvilhices intermináveis ​​dos tabloides e todo o barulho lá fora, a Internet alimenta-se sozinha. Não sinto necessidade de contribuir; acho que está suficientemente bem alimentada", rematou. A resposta soou a falsa aos críticos da Internet e não dissipou os rumores de mal-estar. Durante a passadeira vermelha, as duas não posaram juntas, evitaram contacto visual e ninguém as viu a falar, nem mesmo no fim da exibição do filme.

Florence Pugh refuses to make eye contact with Olivia Wilde during the 4-minute #Venezia79 standing ovation for #DontWorryDarling. pic.twitter.com/Xi6lJyZHbj - Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022

A imprensa cor-de-rosa garante que Florence Pugh não gostou da atenção especial de Harry Styles recebeu durante as gravações, nem da discrepância de salários entre os dois. Alegadamente a atriz recebeu 700 mil dólares pelo filme e remuneração de Harry Styles chegou aos 2.5 milhões de dólares.

"Don't Worry Darling" é um thriller sobre uma comunidade distópica isolada no deserto da Califórnia, na década de 1950. Florence Pugh e ​Styles são os protagonistas e formam um casal cuja relação entra em rutura quando a mulher começa a perceber que a vida idílica que tem esconde muitos segredos. Este é o segundo filme assinado por Olivia Wilde, que se estreou como realizadora em 2019 com filme "Booksmart", depois de ter brilhado como atriz na série "Dr. House", entre 2007 e 2012. O filme estreia em Portugal no dia 22 de setembro.