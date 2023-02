Héctor Bellerín e Elena: casal faz sensação à margem dos relvados

Sara Oliveira Hoje às 18:32 Facebook

Reforço do Sporting é visto como um ícone de moda e a namorada também não deixa ninguém indiferente. Tatuadora e assistente social, conheceu o craque quando ele jogou em Sevilha.

Apresentado há uma semana como reforço do Sporting Clube de Portugal, o catalão Héctor Bellerín depressa chamou a atenção até mesmo de quem não liga ao futebol. Dono de um estilo único com nuances retro, aos 27 anos, o lateral-direito não se compara à maioria dos futebolistas, não só pelos hábitos de vida, como pelas causas que defende.

Bellerín é um homem de variadas paixões. Em setembro do ano passado, assumir publicamente a relação com Elena, a atual namorada, que não o largou nos meses que se seguiram ao serviço do Barcelona. Em Lisboa, ela ainda não deu ares da sua graça, até porque tem afazeres profissionais em Espanha.

Elena conheceu Héctor Bellerín quando este jogou no Bétis, em Sevilha. Assistente social e tatuadora, foi ela quem desenhou o palhaço que o craque exibe na barriga, entre outras imagens que inscreve na pele. Apesar de não se esconder, o casal não gosta exatamente de se exibir no espaço mediático e, no Instagram do jogador, as únicas fotos a dois foram tiradas na gala da revista GQ que se realizou em novembro, na qual ele foi distinguido como "Homem do ano 2022".

Vestidos de preto, não deixaram ninguém indiferente, sendo notório que partilham gostos semelhantes. Elena - cujo apelido permanece no anonimato - tem o perfil pessoal no Instagram fechado, mas deixa ver o seu trabalho no universo das tatuagens na página que criou para o efeito.

Na mesma rede social, o namorado mistura vídeos e fotografias nos relvados, o palco da sua principal profissão, e registos a desfilar ou a posar em produções de moda.

A conquista de uma fã especial

Atento ao mundo que o rodeia, Bellerín usa a imagem como mensagem. A mudança aos 16 anos para Londres, para representar o Arsenal, fez dele um homem de espírito livre, sem tabus ou medo de dizer o que pensa.

Vegan assumido, defende as causas LGBTQIA+ e não é indiferente à guerra na Ucrânia. Do pai, herdou o gosto pela literatura, enquanto a mãe costureira lhe incutiu sensibilidade para a moda e estética.

Há dois anos sem comprar roupa nova e "orgulhoso por ter acabado com essa dinâmica", aderiu à tendência da roupa em segunda mão, o que já lhe vale fãs em Portugal. Entre eles, a atriz Rita Pereira. "Queres ver que é agora que vou começar a ver futebol?", partilhou a atriz, mostrando-se rendida aos predicados de Bellerín.

Na garagem, tem um Smart e um Tesla, ambos elétricos, mas também anda de bicicleta ou de metro.

Na memória, Héctor Bellerin guarda os tempos em que via as dificuldades dos pais em fazer o dinheiro chegar ao fim do mês. Atualmente, descrito como milionário, garante gostar de falar com quem lhe é próximo "e saber sobre o seu dia". Atitudes que fazem suspirar muitas mulheres que o seguem, mesmo que a relação com Elena siga de pedra e cal, longe dos olhares públicos.