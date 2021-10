Heidi Klum inspira um Halloween cheio de criatividade

Sara Oliveira Hoje às 17:35 Facebook

Suspensa desde o ano passado por causa da pandemia, a festa de Halloween promovida há muitos anos por Heidi Klum ainda não está de regresso, mas ela não deixa de assinalar a data. Nas redes sociais, a top model, apresentadora e atriz alemã tem partilhado imagens de todas as anteriores edições.

No Instagram, vídeos ilustram os preparativos para cada um dos visuais que exibiu ao longo de 20 anos no evento em que sempre juntou estrelas internacionais e muita criatividade, até a covid surgir e atrapalhar os planos. As fantasias deixavam Heidi Klum irreconhecível, fruto de trabalhos artísticos singulares e que lhe deram o título de "rainha do Halloween". Entre outras máscaras, ela já foi dominatrix (2000), deusa Kali (2008), macaco (2011), velha (2013), Jessica Rabbit (2015), lobisomem inspirado em "Thriller" de Michael Jackson (2017), princesa Fiona (2018) e "Alien" (2019).

Agora, pelo segunda vez, e tal como fez durante a quarentena em 2020, Heidi realizou uma curta-metragem de terror, somando o tema Halloween, a maquilhagem corporal, próteses e a família numa guião de arrepiar. Os filhos, Leni, de 17 anos, Henry, de 16, Johan, de 14 e Lou, de 12, assumem o protagonismo, depois de a própria publicar uma fotografia em que surge deitada sobre a sua lápide - na qual se lê "Heidi Klum. O Dia das Bruxas significou a sua condenação" (e a do marido, Tom Kauliz).

Mesmo em modo caseiro, ela continua a reinar, embora "cruzando os dedos para 2022". Em declarações ao jornal "USA Today", Heidi confessou que adora "dar às pessoas a oportunidade de irem ao extremo e serem criativas", sublinhando ainda que "se tiverem uma grande imaginação, podem criar fantasias incríveis com coisas aleatórias que têm em casa".