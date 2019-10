Helen Hunt envolvida em acidente de viação

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Helen Hunt deu entrada no hospital de urgência depois de ter estado envolvida num acidente de viação. Contudo, a atriz já recebeu alta hospitalar. A atriz norte-americana seguia, esta quarta-feira, na parte de trás de uma carrinha SUV quando um veículo foi contra si, de acordo com a informação avançada pelo site de entretenimento TMZ. Rapidamente, a intérprete foi levada para o Cedars-Sinai Medical Center por estar com dores nas costas. No entanto, Helen Hunt acabou por sair da unidade de saúde depois de realizar alguns exames médicos. Atualmente, as autoridades estão a investigar o acidente.