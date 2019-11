Helena Costa assinala data especial para as filhas gémeas

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:20 Facebook

Helena Costa celebrou publicamente, esta quinta-feira, o quarto mês das filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, com uma curta mensagem. A influenciadora digital partilha regularmente no perfil de Instagram tapas desta nova fase como mãe. Desta vez, não foi excepção e a também atriz assinalou o quarto mês das meninas. “Já temos quatro meses! Passa a correr e ao mesmo tempo é tão intenso! Happy Halloween”, escreveu Helena Costa na legenda. View this post on Instagram Já temos 4 meses!! Passa a correr e ao mesmo tempo é tão intenso! Happy Halloween 🎃 🧡🧡 #hermanas #hermanitas #sisters #noidenticaltwins #twinslife […]