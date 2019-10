Helena Costa: “Estes pikachus felizes antes da ida às vacinas”

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:21 Facebook

Helena Costa teve de dividir com os seus admiradores o momento de felicidade das filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, antes de irem levar as vacinas. A influenciadora digital deu luz há quatro meses e desde então tem partilhado diversas etapas da vida das duas filhas. Desta vez, não foi excepção, e antes de ir ao médico eis que uma nova foto. “A foto dos quatro meses ainda vai ser tirada mas não podia deixar de partilhar estes pikachus felizes antes da ida às vacinas”, escreveu a também atriz, visivelmente feliz, no perfil de Instagram. View this post on […]