Helena Costa já tem as filhas em modo Natal

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Helena Costa já vestiu, esta sexta-feira, as suas filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, com roupas alusivas ao natal. A influenciadora digital está a aproveitar ao máximo a primeira experiência com mãe. Por isso, a também atriz partilhou alguns dos melhores momentos das suas meninas no perfil de Instagram. Desta vez, Helena Costa vestiu Maria do Mar e Mercedes a rigor para a época natalícia. “Aí estão elas já com o espírito natalício! O meu telemóvel está carregado de fotografias delas e não consigo apagar nenhuma assim como tive que meter esta sequência de 3 e controlei-me para não […]