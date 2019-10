Helena Costa passeia filhas de pijama… por engano

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:25 Facebook

Helena Costa confessou, esta quarta-feira, que até agora tem cometido um erro: levar à rua as filhas, Maria do Mar e Mercedes, vestidas com baby-grows. A viver a primeira experiência como mãe desde 28 de junho, a influenciadora digital tem aprendido com os próprios erros. A também atriz só agora percebeu que baby-grows são pijamas. “Descobri há pouco que os baby-grows eram pijamas, pelos vistos andava a passeá-las de pijama. Eu entendo-me, são práticos confortáveis e até giros”, começou por explicar a intérprete no perfil de Instagram. View this post on Instagram Descobri há pouco que os baby-grows eram pijamas, […]