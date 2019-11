Helena Costa revela que sofreu de anemia durante a gravidez

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:36 Facebook

Helena Costa revelou, esta sexta-feira, que sofreu de anemia quando esteve grávida pela primeira vez. A influenciadora digital assinalou o dia da Anemia, que se assinalou no passado dia 26, com um testemunho do quão difícil foi sofrer da doença quando experienciou a sua primeira maternidade. “No âmbito do Dia da Anemia que se assinalou no passado dia 26, pediram-me para escrever sobre o tema e eu não pude recusar porque sei que, tal como aconteceu comigo, são muitas as grávidas que não conhecem este problema e que não sabem que podem vir a sofrer com ele ou que, nesta […]