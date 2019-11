Helena Sacadura Cabral: “Pela primeira vez tive um ataque de pânico”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:19 Facebook

Helena Sacadura Cabral confessou, esta segunda-feira, que pela primeira vez na vida teve um ataque de pânico depois de se ter engasgado enquanto comia. Em conversa com a apresentadora Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC, a mãe de Paulo Portas recordou um dos maiores sustos que apanhou, causando-lhe um ataque de pânico. “Estava a jantar e engasguei-me com arroz. Não conseguia respirar. Pela primeira vez tive um ataque de pânico”, lembrou a jornalista e escritora em entrevista à comunicadora da Malveira. Nos dias que se seguiram, o seu filho sugeriu que Helena Sacadura Cabral contratasse alguém para estar […]