História da rainha Isabel II nas mãos dos portugueses

Escrita pelo jornalista Marc Roche, biografia nasceu de conversas com a monarca.

Quando se comemora 70 anos do reinado de Isabel II, a sua vida chega aos portugueses em formato de livro e contado pela própria. "Isabel II - A biografia", agora lançado no nosso país, resultou dos encontros e conversas entre o autor, o jornalista Marc Roche, e a monarca, além de testemunhos de funcionários do Palácio de Buckingham.

A obra traça o percurso da rainha Isabel II, desde a jovem que subiu ao trono, em 1952, aos 25 anos. A morte prematura do pai, Jorge VI, e a renúncia do irmão Eduardo VIII para se casar com a americana e duplamente divorciada Wallis Simpson, ditaram a sua sorte e também o arranque do livro. No ano em que celebrar o Jubileu de Platina, o livro aponta os holofotes não só para a mulher que tem a coroa mas também para as suas dimensões como mãe, avó, sogra e irmã.

Os festejos só se realizarão entre 2 e 5 de junho mas, a 6 de fevereiro, dia em que assinalou os 70 anos de reinado, Isabel II teve direito a alguns mimos e a King"s Troop Royal Horse Artillery disparou 41 salvas no Green Park, perto do Palácio de Buckingham. Mesmo passando a data em Sandringham, a sua propriedade em Norfolk, antes de regressar anteontem ao Castelo de Windsor.

A 9 de abril fará um ano que a monarca ficou viúva, estando marcada uma missa em homenagem ao falecido marido, príncipe Filipe, no dia 29 de março, na Abadia de Westminster. O jornal "The Sun" adianta que, na ocasião, Isabel II deverá contar com a presença do filho André, dias depois de o príncipe ter prestado depoimento no processo em que é acusado de abuso sexual. Aliás, essa é uma das suas principais dores de cabeça, numa altura em que expressou o desejo de que Camilla Parker-Bowles, duquesa de Cornualha, a mulher do príncipe Carlos, o seu sucessor, receba o título de rainha consorte.