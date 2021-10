HoYeon Jung: A ascensão da protagonista de "Squid Game"

Sara Oliveira Hoje às 18:39 Facebook

Modelo sul-coreana afirma-se em série e soma milhões de seguidores no Instagram, além de ser a nova embaixadora global da Louis Vuitton.

Aos 27 anos, HoYeon Jung é a sul-coreana mais famosa no mundo. Da moda para a ficção, é uma das protagonistas de "Squid Game", a série do momento da Netflix. À margem de quaisquer polémicas sobre como a violência do enredo alegadamente extravasou para a vida real, a jovem colhe já o fruto do mediatismo.

Quando "Squid Game" se estreou a 17 de setembro, Jung tinha cerca de 400 mil seguidores no Instagram. Ontem, já somava 21,4 milhões, o que não é obra do acaso, mas sim da prestação nos nove episódios da série, um vasto sucesso de audiências. No seu primeiro papel, ela dá vida a Kang Sae-byeok, a carteirista que fugiu da Coreia do Norte, rotulada como a número 067.

HoYeon Jung afirma-se como atriz, mas a verdade é que tem uma carreira de 11 anos como modelo. A par da ascensão na representação, há dias foi apresentada como a nova embaixadora global da Louis Vuitton, para quem desfilou pela primeira vez em 2016, o que a deixou "honrada" e "ansiosa por esta parceria".

HoYeon estava em Nova Iorque para participar na semana de moda quando foi desafiada a enviar um vídeo para o casting de "Squid Game". Não tardou a ser chamada para uma audição presencial na Coreia do Sul, o que significou uma reviravolta na sua vida. "Senti uma onda de pressão e medo, mas o realizador Hwang Dong-hyuk disse que eu era perfeita para interpretar a jogadora número 067", contou numa entrevista ao "Herald POP". "Melhorar a cada dia e manter um ritmo constante" é o seu objetivo, determinada em "trabalhar duro".

A nível pessoal, HoYeon Jung também causa sensação, pois namora desde 2016 com o ator Lee Dong Hwi, famoso pela interpretação na série sul-coreana "Reply 1988", formando um casal bastante apreciado pelos fãs.

Nascida em Seul, a nova estrela da Netflix já foi nadadora, conquistando quatro vezes o segundo lugar nas competições em que entrou. Trocou as piscinas pelas passarelas, estúdios e agora platôs, pronta para, mesmo sem pódio, triunfar a nível internacional.