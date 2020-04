Hulk garante que não traiu a mulher com a sobrinha

Sara Oliveira Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista garante que namoro com a sobrinha da ex-mulher começou quatro meses após o fim do casamento

Cansado de se ver envolvido em polémicas, Givanildo Sousa, que todos conhecem como Hulk, usou as redes sociais para esclarecer o fim do casamento com Iran Ângelo e o namoro com a sobrinha desta, Camila.

"Tinha resolvido ficar calado para preservar a minha família, mas chega um certo momento que você acaba se cansando de escutar tantas mentiras", sublinhou, depois de ser acusado de ter enganado a ex-mulher com a familiar.

Entre outros assuntos, Hulk garantiu que Camila, de 31 anos, não foi a causa da separação de Iran, com quem tem três filhos. "Não fizemos nada escondidos de ninguém. Não houve traição", afirmou, explicando que "não existia mais casamento".

Segundo o craque, que jogou no F. C. Porto, tudo aconteceu quando "já estava solteiro há quatro meses": "Eu separei-me em julho. A Camila veio para a China no início de novembro. Ela já trabalhava comigo e veio para cá porque precisava elaborar projetos aqui".

Atualmente, o avançado do Shangai partilha casa, na China, com a namorada, com quem se tem mostrado muito divertido em vídeos que publica no Instagram. Há dias, surgiu o rumor de que Camila estaria grávida, o que Hulk também desmentiu. No entanto, não descarta a possibilidade de voltar a ser pai. Mas, "se acontecer, eu mesmo informo", atirou.