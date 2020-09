Hulk não poupa ex-mulher e responde a ataques

Sara Oliveira Hoje às 07:53 Facebook

Twitter

Partilhar

"Para que não haja mais mentiras", Hulk usou o Instagram para esclarecer "ponto a ponto" tudo o que se tem dito sobre o fim do casamento com Iran e o relacionamento atual com a sobrinha desta, Camila. Isto depois de a ex-mulher ter dito que sempre tratou a familiar como filha a quem deu tudo, até descobrir que ela namorava com o futebolista, em dezembro do ano passado.

"Estou cansado de palhaçadas", começou por dizer Hulk no vídeo partilhado, em reação às críticas de que foi alvo num programa brasileiro e também a insinuações de Iran. "Ela expôs todo o mundo... Eu conheci Iran, fiquei com ela 12 anos, um pouquinho mais. Faz mais de um ano que a gente se separou. No post que ela fez, disse que entregou a vida dela na mão da Camila, que a Camila administrava tudo. Quando conheci a Iran, eu tinha 21, hoje tenho 34. Treze anos atrás, Camila tinha 19; Iran na época tinha 39 anos", recordou o craque. E questionou: "O quê que você tinha antes de me conhecer?".

Revoltado, Hulk negou ter perdido a guarda dos filhos, contando ter recorrido à Justiça "por alienação parental". Para não magoar Ian, Tiago e Alice, o ex-jogador do F. C. Porto não entrou em detalhes, mas lembrou Iran que ela "sabe muito bem" onde se conheceram: "Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice com a bênção de Deus. O meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada, foi um acidente por você engravidar de Ian. E assumi. Desde o momento em que comecei a namorar contigo, comecei a sustentar você e toda a sua família".

Hulk garantiu que "Camila nunca foi pivô de separação. Nunca me relacionei com Camila quando estava casado. Sou homem", jurou.