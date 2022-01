Humorista Gilmário Vemba foi sequestrado mas já está em casa

JN Hoje às 09:03 Facebook

O humorista angolano Gilmário Vemba foi dado como desaparecido na noite de quinta-feira, já tendo, entretanto, sido encontrado.

De acordo com a imprensa angolana, o desaparecimento foi reportado pelos irmãos de Gilmário, Miro e Nelson Vemba, que fizeram um vídeo em direto no Instagram a dar conta do sucedido, por volta das 22 horas locais (21 horas em Portugal continental). Miro explicou que se encontrava com o irmão, junto à residência deste, em Luanda, quando o humorista foi obrigado a entrar num carro onde já se encontravam os seus dois filhos (anteriormente sequestrados).

Ainda durante a noite, os dois irmãos fizeram um novo vídeo em direto no Instagram a confirmarem que, entretanto, Gilmário Vemba tinha sido resgatado. "Depois de intensa denúncia e movimentação nas redes sociais, à procura do humorista, quase uma hora depois o mesmo reapareceu na sua residência, com os filhos, sem sequelas, apenas chocado com o momento que acabara de passar", pode ler-se numa publicação entretanto divulgada nas redes sociais.