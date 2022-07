Humoristas nacionais invadem salas de cinema

Sara Oliveira Hoje às 19:35 Facebook

Filme "2 duros de roer" de Fernando Rocha e João Seabra já foi visto por mais de 15 mil pessoas. Em agosto estreia de "Curral de Moinas- os banqueiros do povo" para que portugueses não deixem de rir.

Uma semana depois de ter chegado às salas de cinema, a comédia "2 Duros de Roer" é já um sucesso o que, para Fernando Rocha, um dos protagonistas, "é a prova que as pessoas precisam muito de rir". A 11 de agosto, junta-se em cartaz "Curral de Moinas- os banqueiros do povo", com João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, "para animar mais o verão".

"Estou a sentir uma satisfação enorme, por sentir tanta adesão. Numa semana já ultrapassámos os 15 mil espectadores, mais do que o "Mundo Jurássico", quando o nosso orçamento dava apenas para pagar a uma maquilhadora deles. Fizemos omeleta com poucos ovos, mas resultou", confessa o humorista. No outro papel de destaque está João Seabra, também ele, referência da stand up comedy em Portugal.