Iker Casillas mostra-se em fotografia inédita de infância

Iker Casillas surpreendeu os fãs, esta quinta-feira, com uma fotografia inédita da infância captada há 30 anos. Atualmente, com 38 anos, o guarda-redes partilhou, no perfil de Instagram, um registo inédito encontrado no baú das recordações. “Latas de pêssego. Lembro-me. Há 30 anos. Ainda sinto falta desta t-shirt. Era uma das minhas preferidas”, escreveu. View this post on Instagram Botes de melocotones. Me acuerdo. Hace 30 años de esta foto. Aún añoro esa camiseta. Era de mis preferidas. Ya sé lo que vais a pensar. Para gustos, los colores. #felizjueves✌ #30años #tbt 🧒🏼 A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) […]