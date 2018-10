Bebia duas garrafas de vodka por dia até conhecer a mulher

NA Hoje às 17:36 Facebook

Michael Caine revelou que, no início dos anos 1970, bebia duas garrafas de vodka por dia. "Por um rasgo de sorte", conheceu a sua mulher, Shakira, e a sua vida mudou.

Aos 85 anos, o ator britânico lançou o seu livro biográfico intitulado "Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life", no qual conta detalhes dos problemas que teve com o álcool.

"Nunca estive bêbado num set de gravações mas pensava que um copo de vodka ao pequeno-almoço não tinha nada de errado e, no início dos anos 1970, eu já bebia duas garrafas de vodka por dia", conta Michael Caine na sua biografia, citado pela revista "People".

Ainda de acordo com a mesma publicação, a estrela de cinema salienta que a sua companheira, de 71, salvou-lhe a vida. "Por um rasgo de sorte, a Shakira entrou na minha vida na altura certa", disse.

"O vazio que sentia desapareceu e ela tomou conta de mim. Depois, para melhorar as coisas, ficou grávida e foi me dada uma segunda oportunidade de ser pai. (...) Endireitei-me, desisti do álcool durante um ano e, agora, não bebo durante o dia. (...) A Shakira salvou-me a vida, literalmente", admitiu.

Michael Caine e Shakira trocaram alianças em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 1973. Em comum, o casal tem uma filha chamada Natasha Caine, de 62 anos.