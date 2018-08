Bill Murray acusado de agredir irmão de Carly Simon

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:25 Facebook

Bill Murray está a ser acusado de ter agredido o fotógrafo Peter Simon, irmão da cantora norte-americana Carly Simon. O incidente terá acontecido na quarta-feira a noite num restaurante na ilha de Martha's Vineyard.

As versões são diferentes: o conceituado fotógrafo Peter Simon alega que estava num restaurante da ilha de Martha"s Vineyard para registar a atuação musical de um grupo no local. Bill Murray acredita que o irmão da cantora Carly Simon estava a fotografá-lo sem a sua autorização.

A presença de ambos no mesmo local deu origem a uma disputa física. Simon acusa o ator, conhecido por protagonizar comédias, de o ter empurrado contra uma parede e virado um copo com água para cima de si. "Parecia que ele estava pronto para me estrangular", disse o fotógrafo, referindo ainda que, nesse momento, não reconheceu Murray.

"Tratou-me como lixo", acrescentou Peter Simon em declarações ao jornal "Boston Globe".