"Tenho 100% de certeza de que o Cristianinho vai ser como eu"

Aos oito anos, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo tem tudo para seguir as pisadas do melhor jogador do mundo. A garantia é dada por CR7, que se confessa um "sortudo" pela família que construiu.

A nova estrela da liga italiana admite que "gostava que (Cristianinho) se tornasse futebolista". A concretizar-se, e pelas qualidades que já demonstra ter, o jovem tem tudo para ser o próximo CR7: "Ele é muito parecido comigo, é muito competitivo e tenho 100 por cento de certeza de que vai ser como eu".

Numa entrevista concedida à plataforma de "streaming" DAZN, apelidada de "Netflix do desporto" e da qual Cristiano Ronaldo foi anunciado, esta terça-feira, embaixador, o madeirense desdobra-se também em elogios aos seus outros três rebentos, os gémeos Eva e Mateo e Alana Martina, esta última fruto do relacionamento com a modelo espanhola Georgina Rodríguez.

"Os meus filhos são lindos e aprendo algo de novo com eles todos os dias. Sorriem quando estou com eles, adoro estar com eles... Os mais novos começam agora a dizer as primeiras palavras, a andar... É uma fase espetacular", confessa Ronaldo, que se refere às crianças como a sua "maior motivação".

"É por eles que me levanto, que treino arduamente e que tento ser bem-sucedido todos os dias. Sou um sortudo", assegura.

A desfrutar de uma nova fase da sua vida profissional, após a transferência milionária do clube espanhol Real Madrid para a heptacampeã da liga italiana, o melhor jogador do mundo admite ainda que é sua intenção "vencer a Liga dos Campeões" com a Vecchia Signora.

"Estou focado nesse objetivo, tal como os meus companheiros, mas não estou obcecado. Vamos passo a passo e depois logo veremos se é este ano, no próximo ou a seguir... O objetivo do clube é vencer o campeonato, a Taça de Itália, e fazer o melhor possível na Liga dos Campeões".