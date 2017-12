Os desejos dos famosos para o ano que se avizinha

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:49, atualizado às 15:30 Facebook

A contagem recomeça dentro de uma semana. Até lá, figuras conhecidas dos portugueses despedem-se de 2017 e preparam-se para dar as boas-vindas a um novo ano.

Ao longo desses 365 dias esperam concretizar sonhos, dar asas a projetos que têm em mente - ou até já na "manga" - e ver indefinições transformadas em definições. Não esquecem o melhor para Portugal e, claro, a paz e a tranquilidade para si mesmos e para aqueles que os rodeiam. Querem, pelo menos, viver 2018 como viveram o ano de 2017. Estes são os seus desejos.

Pedro Mourinho (Jornalista/SIC)

"Gostava que 2018, em termos televisivos e dos media em geral, nos trouxesse uma definição do que vai ser o nosso caminho no futuro. Isso seria um ótimo presente de Natal, não só para a Impresa, mas para todos os grupos. O digital veio lançar-nos novos desafios e anda toda a gente um bocadinho perdida, com vários caminhos pela frente, mas ainda é tudo muito incerto. A nível pessoal, que a vida continue como está, que está bem assim. Com saúde, paz e, claro, algum dinheiro".

Clara de Sousa (Jornalista/SIC)

"Do ponto de vista coletivo, 2018 vai ser o ano em que a SIC vai mudar para novas instalações. Estou expectante sobre a transição, mas muito entusiasmada. Estes são anos de grandes desafios, transformações e novas aventuras, que chegaram com o digital. Saibamos em 2018 enfrentar e superar esses desafios, porque quem para, morre. Nunca separo o pessoal do profissional, porque eu sou só uma. Escrever mais algum livro? Quem sabe? Não tenho nada pensado, para já, mas às vezes acontece sem ser planeado".

Dânia Neto (Atriz/SIC)

"Quero que as coisas corram bem para todos. Espero sinceramente que estes escândalos a que temos assistido em Portugal sejam altamente banidos porque é realmente vergonhoso ouvir-se as coisas que se ouvem e saber-se as coisas que se sabem. Espero que tudo se clarifique. Da minha parte, espero que seja um ano em cheio, com muita alegria, muito trabalho, projetos diferentes e aliciantes e, obviamente, com muita saúde."

Jorge Gabriel (Apresentador/RTP)

"Que os portugueses aproveitem as melhorias que temos registado coletivamente para sermos capazes de ganhar método, para que nunca mais nos desorganizemos. Isto é uma utopia, eu sei, mas quero fazer votos para que todos juntos consigamos. Nós somos os melhores reativos do planeta Terra. Estaremos no topo do ranking dos piores proativos. Desejo ainda que o consumidor seja mais seletivo. Isto significa que o emissor é importante e não deve ser ignorado. Não chega apenas dizer, é preciso saber o que se diz. Todas as pessoas têm o direito de opinião, mas há muita gente que manda as suas postas de pescada, sem ter noção do que diz. Estou a olhar para o YouTube, para a televisão, para a rádio, para as redes sociais, para todos os meios de comunicação possível. Adoro viver numa sociedade livre, mas preocupa-me mais viver num país em que o consumidor é preguiçoso e se deixa influenciar facilmente."

José Carlos Malato (Apresentador/RTP)

"A saúde é fundamental. Para quem como eu é um tipo preocupado com as questões de saúde, os primeiros desejos para o novo ano são saúde para si e para os seus. Depois, acho que para a dignidade das suas vidas, as pessoas têm de ter trabalho com condições e sem sobressaltos. Espero ainda que 2018 seja mais um ano de reforço do papel da RTP enquanto prestador do serviço público, com força, assente na diferença. E, claro, que a Eurovisão corra bem e prestigie o país e a própria RTP. Do ponto de vida pessoal, quero continuar a amar e a ser amado e que eu tenha sempre vontade de ir ao ginásio, que é coisa que nem sempre acontece (risos)."

Herman José (Apresentador e humorista/RTP)

"Quero que 2018 seja um copy-paste de 2017. Foi um belo ano, dos anos mais serenos. Às vezes, há anos cheios de coisas importantes, mas chatices. 2017 foi um ano de paz. Foi um bocado o pleno: muito trabalho e tempo livre de qualidade. A partir de certa idade, a qualidade do presente é mais importante do que a qualidade do futuro. Para o país, quase que me atrevia a dizer o mesmo: que 2018 seja um copy-paste de 2017... mas sem incêndios."

Bárbara Guimarães (Apresentadora/SIC)

"Que 2018 seja um bom ano, com muita saúde e com trabalho, que é o principal para cada um de nós. Que o país consiga recuperar das tragédias que este velho ano trouxe. Para tragédias já chega. No fim de contas, que seja um ano de paz para todos. Mas para isso, vamos todos ter de trabalhar por isso."

Cristina Ferreira (Apresentadora/TVI)

"Vou fazer com que tudo continue como tem sido. Mas tenho aí umas coisas na manga. Eu tenho uma superstição: passo a meia-noite como passo o ano inteiro. Por isso, gosto de passar bem vestida, a brilhar, a pensar naquilo que é bom na minha vida, junto dos meus, porque eu acho que o ano depois vai ser assim."

Manuel Luís Goucha (Apresentador/TVI)

"Eu sou muito grato à vida. Todos os desejos que tenho concretizo-os, leve o tempo que levar. Sei que 2018 vai ser um ano muito interessante. O que me preocupa é sempre a profissão, eu vivo através da profissão, eu cumpro-me no trabalho, sou muito feliz a trabalhar. Esta é a vida que escolhi para mim quando era criança, portanto estou muito mais preocupado com os meus projetos profissionais do que com o resto, porque vem tudo por acréscimo e o resto está muito bem. Em 2018, não vou abrandar de todo. É um ano em que sou capaz de duplicar trabalho. Em televisão e fora dela"

Fátima Lopes (Apresentadora/TVI)

"Profissionalmente, que se concretizem alguns projetos que tenho na gaveta. Que eu tenha tempo para me dedicar a eles. Não vou dizer quais são porque ainda não estão concretizados. Ainda não tive tempo para pegar nisso, mas uma das coisas em que gostava imenso de pegar era num livro: Voltar a escrever. Mas para isso preciso de me reorganizar. Pessoalmente, que seja um ano de tranquilidade e de paz, para mim chega."

Rita Pereira (Atriz/TVI)

"Gostava que a minha família tivesse mais saúde. A nível profissional, desejo que a novela 'A Herdeira' continue a ser líder de audiências, porque eu gosto muito de vencer, tenho um bocado mau perder, portanto está-me a correr bem até agora. E logo se vê o que é que a TVI me vai sugerir para o próximo ano."

Ana Sofia Martins (Apresentadora e atriz/TVI)

"2018 vai ser o meu ano. Desejo muito trabalho. Não sou pessoa de grandes resoluções, que já vi que isso não adianta nada. Que seja um ano de realização profissional, porque é isso que me move."

Sofia Ribeiro (Atriz/TVI)

"Espero que este ano que vem seja um ano de muita saúde. Isto pode parecer clichê, mas para mim não é, de todo. Com saúde, conseguimos tudo. Tenho a mais pura certeza disso. E que seja um ano de muito sucesso, de muito amor, junto das pessoas que amo. Não estou a pensar encontrar o amor em 2018, eu acho que quando procuramos alguma coisa, então nesse sentido, as coisas não fluem. Tudo o que apareça de novo será bem-vindo."

Sara Prata (Atriz/TVI)

"Que eu continue a ser surpreendida. Porque eu tenho sido surpreendida com coisas muito boas. É isso que eu peço sempre, que continue a ser surpreendida, que estou cá disposta a agarrar projetos e mais projetos, pessoais ou profissionais."

Pedro Lima (Ator/TVI)

"Que todos se mantenham com saúde e trabalho e que o país continue alegre. Gostava de trabalhar fora de Portugal, tenho feito algumas coisas para isso. Tenho feito bastantes castings para séries internacionais, mas não tem sido fácil."

Paula Neves (Atriz/TVI)

"Em termos profissionais, quero que a novela ['Jogo Duplo'] corra muito bem e espero conseguir fazer a minha dissertação de mestrado [em estudos de Teatro]. Já consegui fazer um ano e meio, correu lindamente, agora falta-me acabar a dissertação. Em termos pessoais, ter umas boas férias. Adorava conseguir!"

Ruben Rua (Modelo e apresentador/TVI)

"Que as coisas continuem a correr como têm corrido até agora. Se 2018 for um ano tão bom como foi 2017, por mim está tudo bem. Assinava já. Que o ano seja profissionalmente tão bom como foi este. Não obrigatoriamente com novos projetos, mas acho que estou numa fase em que tenho de fortalecer os desafios que tenho em mãos. Acredito que será um ano em que os caminhos deverão começar a especializar-se. 2018 vai-me trazer uma namorada."