A aventura de Ana Guiomar e Diogo Valsassina em terras moçambicanas

Ana Guiomar e Diogo Valsassina estão em Moçambique há quase três semanas. Nas redes sociais, o casal não tem deixado de partilhar a aventura que está a viver por terras africanas.

Na praia, no meio da floresta ou até à conversa com crianças nas ruas daquele país do sul de África, os dois atores não param de surpreender os fãs com o encanto dos registos que partilham.

"Os noivos reais pediram uma praia privada?! Venham! Estamos à vossa espera", escreveu a artista, de 29 anos, numa fotografia publicada recentemente na qual mostra que está numa praia completamente deserta.

Os muitos seguidores do casal no Instagram não deixam de manifestar a felicidade que sentem pelos dois. "Que maravilha de búzio, que maravilha de horizonte, que maravilha de bom gosto para viagens!", comentou uma internauta numa das muitas publicações que os dois profissionais já revelaram.