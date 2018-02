A avó de Ronaldo era assim e há quem a ache "igual" ao neto

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:24 Facebook

Dolores Aveiro partilhou esta terça-feira uma fotografia da mãe e os seguidores não tardaram em destacar as parecenças com Cristiano Ronaldo.

Depois de publicar uma primeira fotografia a desejar um "bom dia para todos e feliz Carnaval", a matriarca do clã Aveiro partilhou um retrato da mãe, Maria Angela Spinola, cujas parecenças com Cristiano Ronaldo foram destacadas pelos seguidores.

"Cristiano tem as feições da avó", ou "o Cristiano é muito parecido... não engana...", são alguns dos muitos comentários feitos à publicação. Há ainda quem apelide Dolores Aveiro de "mãe coragem", recordando o título do livro lançado em 2015 pela mãe do melhor jogador do mundo. "Mãe da mãe coragem", pode ler-se na caixa de comentários.

Veja a imagem na galeria acima.

Por oposição, há quem considere que o mais parecido com a avó de Cristiano Ronaldo é Hugo, irmão mais velho do jogador, e até quem tenha ficado a pensar que a pessoa na imagem era a própria Dolores.