A birra de Charlotte e a reprimenda a George no aniversário de Isabel II

Ana Filipe Silveira 09 Junho 2018 às 19:05 Facebook

Twitter

Quando a família real britânica subiu à varanda do Palácio de Buckingham para assistir ao tradicional desfile militar Trooping the Colour, que festejou o 92.º aniversário da rainha Isabel II, os filhos mais velhos dos duques de Cambridge chamaram para si as atenções.

Todos os anos, uma parada militar assinala o aniversário da rainha de Inglaterra e a sua família reúne-se na varanda do Palácio de Buckingham para assistir à mesma. Este sábado não foi exceção, com os príncipes George e Charlotte a darem nas vistas.

Os filhos mais velhos de William e Kate Middleton, que são ainda pais de Louis, nascido a 23 de abril, comportaram-se como manda a tradição, mas houve momentos em que foram apenas... crianças.

Um deles aconteceu quando George, de quase cinco anos, não conseguiu parar de rir. Foi a bisneta da rainha, Savannah Phillips, de sete anos, quem o impediu. Bastou-lhe, para isso, tapar-lhe a boca com a mão.

Também Charlotte, com três anos, mostrou que, por vezes, manter a postura não é fácil. Fez uma birra, mas a duquesa de Cambridge apressou-se a acalmá-la.