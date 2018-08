A cadeira vazia e a homenagem à princesa Diana

Nuno Azinheira 19 Maio 2018 às 20:24 Facebook

Twitter

A fotografia da cadeira vazia do lado direito do Príncipe William no interior da Capela de St. George, em Windsor, está a tornar-se viral na Internet. A imprensa britânica já explicou o seu significado.

O Palácio de Kensington já tinha revelado que Diana, mãe dos príncipes William e Harry, ia estar representada através da presença dos seus irmãos.

Mas Harry e Meghan quiseram homenagear de forma mais clara "a princesa do povo", falecida em Paris, no túnel da Alma, a 31 de agosto de 1997.

Os agora duques de Sussex resolveram deixar uma cadeira vazia na primeira fila da Capela de St. George, em Windsor, onde este sábado de manhã Harry e Meghan se tornaram marido e mulher.

O pormenor passou inicialmente despercebido, mas a fotografia, divulgada entretanto, não deixa margem para dúvidas: o lugar vazio está lá, bem à vista de todos.

William, o filho mais velho de Diana e padrinho de casamento de Harry, sentou-se na primeira fila, com o pai, o Príncipe Carlos, à esquerda, e a cadeira vazia à direita.

O vestido, as aliança, o beijo. As imagens do casamento de Harry e Meghan

George e Charlotte, fofura e traquinice. Imagens da família real

Chapéus e vestidos longos. Veja as celebridades do casamento real