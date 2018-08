João Manuel Farinha Ontem às 18:01 Facebook

Num dia em que os termómetros registam temperaturas nunca antes vistas em Portugal, Olívia ensina uma coreografia que pode ajudar a combater o calor. Isto se estiver dentro de uma piscina, como é o caso da apresentadora da TVI.

Olívia Ortiz arranjou maneira de minimizar os efeitos do calor que se faz sentir um pouco por todo o país. A apresentadora da TVI está no Gerês e, segundo a própria, vai passar o dia na piscina, mais concretamente deitada numa boia em forma de concha.

"Hoje não saio da concha", escreveu na legenda de uma fotografia em que surge a relaxar e a apanhar sol numa piscina.

Deitada na "concha", a também modelo publicou um pequeno vídeo a dançar ao som de "In My Feelings", um dos mais recentes sucessos do "rapper" Drake. Em biquíni, Olívia Ortiz exibiu a excelente forma física que se lhe conhece e mostrou ter a coreografia bem ensaiada.