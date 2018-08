A emocionante declaração de Marisa Cruz a Pedro Hossi

João Manuel Farinha Hoje às 14:41 Facebook

Marisa Cruz já não consegue esconder todo o amor que a une a Pedro Hossi. Depois de em julho o casal se ter apresentado de mãos dadas na festa de verão da TVI, a atriz declarou-se ao namorado, este domingo, no Instagram.

Por ocasião do quadragésimo aniversário do ator da telenovela "A Herdeira", da TVI, Marisa Cruz decidiu utilizar a sua conta naquele veículo social para não só o felicitar no dia do seu aniversário, mas também para lhe dirigir uma sentida dedicatória.

"Parabéns meu Amor, hoje é o teu dia! Desejo do fundo do coração que consigas alcançar tudo aquilo que sonhas. Que recebas tudo de bom que esta vida tem para ti", começou por escrever a profissional da mesma história de ficção da estação de Queluz de Baixo.

De seguida, a também apresentadora deixou de lado as palavras de felicitação para passar à mensagem de dedicação: "És sem dúvida a melhor pessoa que conheço, com o maior coração, com a maior bondade, com a maior generosidade, com a melhor educação".

No final do emotivo texto, que serve de legenda à fotografia de um olhar cúmplice do casal, a namorada de Pedro Hossi não deixou de lhe dizer que o ama e, de modo a reforçar tudo aquilo que disse, fez acompanhar as palavras pelo símbolo de um coração encarnado.

Inspirados perante a "bonita dedicatória", os fãs não se contiveram na hora de, também eles, expressarem a sua emoção com todo o amor que anda no ar, e traduziram isso mesmo em mais de 5 mil e 500 "gostos".

Antes de se apaixonar por Hossi, Marisa Cruz esteve casada com o antigo futebolista da seleção nacional, João Vieira Pinto, com o qual teve dois filhos. Mais recentemente, entre 2015 e 2016, esteve casada com outro desportista, o hoquista Pedro Moreira.