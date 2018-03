A foto da família completa de Messi

Nuno Azinheira Hoje às 12:42 Facebook

O clã Messi recebeu da melhor maneira o seu quarto elemento, que nasceu na noite desta sexta-feira. Antonella Roccuzzo partilhou uma fotografia do momento que surpreendeu os seus seguidores.

Os filhos de Lionel Messi, Thiago e Mateo, receberam o irmão mais novo, Ciro, da melhor maneira. No registo fotográfico publicado este domingo por Antonella Roccuzzo no Instagram, a família inteira está com um sorriso de orelha a orelha.

A mulher do craque argentino aparece deitada na cama do hospital, com o seu bebé ao colo. Um momento de ternura entre a família do jogador do Barcelona, que os seguidores não demoraram a reagir.

"Felicidades família por esta nova bênção! Que deus vos proteja", partilhou um seguidor. "O vosso melhor hat-trick! Muitos parabéns", brincou outro.

O nascimento do terceiro rebento de internacional argentino, de 30 anos, foi anunciado pelo jornal espanhol "AS", e mais tarde, confirmado por Lionel Messi nas redes sociais, com uma imagem da mão de Ciro.

"Bem-vindo Ciro! Graças a Deus, correu tudo bem. A mamã e o bebé estão bem. Estamos muito felizes", escreveu o futebolista argentino, na descrição da imagem.

Ciro é o terceiro filho que nasce fruto da relação entre o astro argentino e Antonella. O casal que contraiu matrimónio em 2017 tem Thiago, com cinco anos, e Mateo, de dois.