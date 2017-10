A "fotografia do dia" de CR7 com a família completa

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:14, atualizado às 12:10 Facebook

Cristiano Ronaldo voltou a partilhar com os seus seguidores do Instagram um momento da sua vida pessoal. Desta vez, e sem o melhor jogador do mundo à frente da objetiva, o destaque foi integralmente para a sua família.

Sentados e a aproveitar os raios de sol de outubro. Assim surge o seio familiar mais próximo do craque do Real Madrid, de 32 anos, no seu mais recente registo, a que CR7 se refere como sendo a "fotografia do dia".

Na imagem, Cristianinho, de 7 anos, entretém-se com um livro, sob o olhar atento de Georgina Rodríguez. Por sua vez, a modelo espanhola, de 23, mostra-se de igual forma enternecida com Eva e Mateo, os dois filhos gémeos do madeirense que se apresentam ao colo da sua namorada.

Uma fotografia que atesta, segundo alguns admiradores de Cristiano Ronaldo, a "família perfeita" do futebolista, que deverá crescer no decorrer deste mês com o nascimento do primeiro filho em comum de Georgina com CR7. De acordo com a imprensa internacional, a espanhola será mãe de uma menina.