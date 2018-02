A fotografia mais romântica de Sara Matos e Pedro Teixeira

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:23 Facebook

Evitaram os olhares e as declarações públicas de amor durante dois anos. Assumido o namoro, no final do verão do ano passado, Sara Matos e Pedro Teixeira mostram-se cada vez mais apaixonados.

Um cenário romântico e a demonstração de amor que está a encantar os fãs de Sara Matos e Pedro Teixeira. É assim a fotografia partilhada no Instagram, no Dia de São Valentim, pela atriz, onde surge junto do namorado.

A imagem é das que mais reações "arrancou" aos seguidores dos artistas, que raramente manifestam publicamente a paixão que os une. São mais de 50 mil "gostos" em cerca de 10 horas.

Pedro e Sara conheceram-se nos bastidores da novela "O Beijo do Escorpião", exibida pela TVI em 2014. Assumiram publicamente que estavam juntos em setembro do ano passado, quando chegaram de mãos dadas à festa de aniversário de Cristina Ferreira no Petit Palais, em Lisboa.