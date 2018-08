A fotografia que Kylie Jenner escolheu para assinalar os três meses da filha

Dúlio Silva 02 Maio 2018 às 11:30 Facebook

Twitter

Kylie Jenner estreou-se na maternidade no passado mês de fevereiro. Volvido este período, é altura de a "socialite" norte-americana assinalar o terceiro mês de vida da filha com a partilha de uma fotografia inédita.

"A minha menina bonita faz hoje três meses", anunciou, esta terça-feira à noite, a irmã mais nova do famoso clã Kardashian-Jenner. A boa-nova, que denota o orgulho da jovem de 20 anos no seu primeiro rebento, vem acompanhada de um novo registo fotográfico de Stormi Webster.

A expectativa dos seguidores de Kylie quanto à sua primeira filha é alta, o que voltou a ser comprovado com esta publicação. A imagem, partilhada no seu perfil de Instagram há seis horas, já superou a marca dos cinco milhões de "gostos".

Atualmente, a "socialite" encontra-se de férias com o companheiro e pai de Stormi, Travis Scott. Nas redes sociais, várias são as fotografias divididas pelo casal a partir do destino paradisíaco eleito para passar o aniversário do "rapper".

Recorde-se que a gestação de Kylie Jenner foi mantida em secretismo, só tendo sido confirmada aquando do nascimento da bebé. Na altura, a jovem explicou que optou por manter a gravidez em privado para se "preparar para este papel para o resto da vida da forma mais positiva, sem stresse e de forma saudável".