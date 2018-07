A história de Harvey Weinstein vai ser contada no cinema por Brad Pitt

Ana Filipe Silveira 27 Abril 2018 às 12:00 Facebook

Twitter

Brad Pitt adquiriu os direitos cinematográficos para contar a história de vida de Harvey Weinstein, desde o seu sucesso enquanto produtor até à sua queda após acusações de assédio sexual.

A Plan B Entertainment, produtora de Brad Pitt, vai unir forças à Annapurna Pictures para contar a vida de Harvey Weinstein em cinema. De acordo com o "The Hollywood Reporter", o enredo centrar-se-á no trabalho de investigação das jornalistas do "The New York Times" Jodi Kantor e Megan Twohey, e as alegadas ameaças que enfrentaram antes de tornarem públicos os crimes sexuais contra o magnata, em outubro do ano passado.

O filme pretende, além disso, explicar como nasceram os movimento #MeToo e Time's Up.

A Plan B de Brad Pitt é responsável por sucessos como "Moonlight" e "12 Anos Escravo", ambos premiados com Óscares.

De recordar que Angelina Jolie está entre as celebridades norte-americanas que acusam Weinstein de assédio. A ex-mulher de Pitt referiu que o produtor se aproximou dela de uma maneira indesejada num quarto de hotel.

"Tive uma experiência má com Harvey Weinstein na minha juventude e, como resultado, escolhi nunca mais trabalhar com ele", contou Jolie, num e-mail direcionado ao "The New York Times". "Este comportamento contra mulheres é inaceitável em qualquer campo e em qualquer país", acrescentou.