A lista dos mais poderosos do entretenimento em 2018

O "The Hollywood Reporter" divulgou o seu "ranking" das cem figuras mais importantes do mundo na área do entretenimento, em 2018. Descubra alguns dos felizes contemplados.

Acaba de ser divulgado o já habitual "ranking" anual das cem figuras mais poderosas do entretenimento, elaborado pelo "The Hollywood Reporter". Apesar de o CEO da Disney, Bob Iger, permanecer bem seguro no primeiro lugar, existem 34 novos nomes na lista deste ano, tais como a comediante Tiffany Haddish (79.º) e o basquetebolista (e agora produtor) LeBron James (75.º).

Mas os mais sonantes do "ranking" passam, sobretudo, por atores de cinema e televisão. Destaque para a protagonista de "A História de Uma Serva", Elisabeth Moss (99.º), Tom Cruise (96.º), Meryl Streep (93.º), Ryan Reynolds (71.º), Chris Pratt (68.º), Jennifer Lawrence (65.º), Denzel Washington (54.º), Leonardo DiCaprio (48.º) e Ellen DeGeneres (44.º).

Ligados às áreas da produção e realização encontramos ainda estrelas como Steven Spielberg (33.º), Shonda Rhimes (30.º), Ryan Murphy (19.º) e Oprah Winfrey (18.º).

Os lugares mais próximos do topo pertencem, essencialmente, a empresários da indústria, tais como Reed Hastings e Ted Sarandos, fundadores da Netflix (2.º), Brian Roberts e Steve Burke, CEO's da Comcast e NBC, respetivamente (3.º).

A análise deste "ranking" permite-nos concluir que, apesar de nele estarem representados mais mulheres e artistas de raças diversas do que em anos anteriores, 70% dos eleitos continuam a ser homens caucasianos.