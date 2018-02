Ana Filipe Silveira Hoje às 13:37, atualizado às 13:52 Facebook

No mais recente vídeo publicado no seu canal de YouTube, Mafalda Sampaio revela não só o género do bebé por que espera como o nome que lhe dará. Entusiasmada, assume: "Estou a gostar imenso de estar grávida".

A viver a sua primeira gestação, a influenciadora digital tem partilhado esta experiência, a par e passo, com os mais de 200 mil subscritores que soma apenas nesta conhecida plataforma de vídeos.

Esta terça-feira, foi a vez de responder à questão que mais lhe têm colocado: "Rapaz ou rapariga?". A Maria Vaidosa, como é conhecida no meio digital, admite que "assim que soube que estava à espera de um bebé, achava mesmo que queria uma rapariga."

"Disse ao Gui (namorado): 'Nunca mais digas que vamos ter um rapaz. É uma rapariga, temos de pensar que é uma rapariga, vamos torcer para que seja uma rapariga'", afirma no último vídeo publicado no seu canal de YouTube. Por ter começado "a tentar relativizar as coisas e a mentalizar(-se) de que podia ser um rapaz", a "influencer" "apaixonou-se pela ideia de ter um menino.

Na ecografia das 16 semanas, as dúvidas foram desfeitas e a obstetra revelou aos pais que o bebé é do sexo feminino. O momento foi pautado pela emoção, com Mafalda e Guilherme de mãos dadas. "Será uma mini-Vaidosa", diz no vídeo, orgulhosa, acrescentado que Madalena, ou melhor, Maria Madalena, foi o nome escolhido para a criança, "quase tirado a ferros, porque o Gui é muito indeciso".

A preparar o nascimento da criança, previsto para maio, A Maria Vaidosa admite que tudo ainda lhe parece um sonho. "Ainda não idealizámos mesmo que vamos ter um bebé", assume, ao mesmo tempo em que diz que está "a gostar imenso de estar grávida". "Sinto a Madalena mexer-se muitas vezes, cada vez mais."