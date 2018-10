A mensagem de emotiva de Bárbara Guimarães no Dia de Prevenção do Cancro da Mama

Dúlio Silva Hoje às 14:50 Facebook

No Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, a apresentadora de televisão Bárbara Guimarães, que luta contra a doença, partilhou uma mensagem motivacional nas redes sociais.

A estrela do entretenimento da SIC, de 45 anos, publicou no seu perfil de Instagram uma imagem em que as personagens de banda desenhada Charlie Brown e Snoopy surgem lado a lado.

"Só se vive uma vez, Snoopy", afirma a personagem criada por Charles M. Schulz. O cão de raça beagle discorda e contesta: "Errado! Só se morre uma vez. Vivemos todos os dias!"

A imagem foi partilhada por Bárbara Guimarães na manhã desta terça-feira, 30 de outubro, em que se assinala o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

A apresentadora de televisão revelou que foi diagnosticada com esta doença oncológica em agosto, através de uma mensagem em que anunciou que foi "submetida, com sucesso, à cirurgia". Na altura, acrescentou ainda que está "em boas mãos", "entregue à Medicina e a Deus".