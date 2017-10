Ana Filipe Silveira Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Miley Cyrus enviou um vídeo a uma fã que foi baleada durante o tiroteio de Las Vegas. Katrina Hannah encontra-se hospitalizada e não conseguiu conter as lágrimas perante a mensagem da cantora.

Miley Cyrus soube que a jovem era sua fã e gravou um pequeno vídeo desejando-lhe rápidas melhoras.

"Olá, Katrina! Daqui é a Miley. Ouvi pessoas maravilhosas falarem de ti, o teu nome chegou até mim por via de amigos e concorrentes do 'The Voice', que me disseram que és uma grande fã. Só queria que soubesses que penso em ti a toda a hora e que envio boas e pacíficas vibrações para ti, para a tua família e para os teus amigos. Espero que recuperes em breve e quero que saibas que estás na minha mente e no meu coração", disse a cantora, de 24 anos, num vídeo gravado e divulgado por um repórter do canal ABC 7.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Katrina Hannah foi uma das sobreviventes do tiroteio do passado dia 1 de outubro, no qual morreram 58 pessoas que se encontravam no festival Rout 91 Harvest, um evento de música "country" de Las Vegas, nos Estados Unidos.

A jovem foi baleada no ombro e no pescoço e encontra-se ainda hospitalizada, embora já tenha sido transferida de Las Vegas para a Califórnia, estado onde reside.