A modelo Lauren Wasser já amputou a segunda perna

A modelo norte-americana Lauren Wasser, que contraiu Síndrome do Choque Tóxico (SCT), associada à utilização de tampões higiénicos, está a recuperar depois de ter amputado a perna esquerda. A direita já lhe tinha sido retirada em 2012.

Depois de lhe ter sido amputada a perna direita, há cinco anos, na sequência de ter contraído Síndrome do Choque Tóxico (SCT), associada à utilização de tampões higiénicos, Lauren Wasser, de 29 anos, submeteu-se agora a mais uma cirurgia, desta vez de remoção da perna esquerda.

"Tenho dores todos os dias. Tenho uma perna de ouro da qual tenho imenso orgulho, mas o meu pé esquerdo tem uma úlcera, não tenho calcanhar nem dedos no pé", contou Lauren no final do ano passado, quando revelou que iria ficar sem mais esse membro.

Nas redes sociais, a modelo norte-americana publicou uma imagem horas depois da operação, para agradecer o apoio de Jennifer Rovero, também ela duplamente amputada.

Wasser tem usado a sua experiência para alertar outras mulheres para o risco da SCT.