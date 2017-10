Ana Filipe Silveira Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Kit Harington pregou um susto de morte à noiva Rose Leslie e gravou tudo. A partida remonta ao dia 1 de abril, Dia das Mentiras, mas só agora foi revelada.

Os dois atores estão de casamento marcado mas se a brincadeira se repetir, Kit Harington corre o risco de ficar sozinho no altar. O Jon Snow de "A Guerra dos Tronos" colocou um "brinde" no frigorifico para pregar um susto à sua mais que tudo, Rose Leslie, e foi bem-sucedido. Muito bem-sucedido.

O vídeo foi divulgado durante uma entrevista ao "The Jonathan Ross Show" (ITV) e o intérprete revelou que a noiva, a Ygrette da série da HBO, não está habituada a partidas.

"A minha família prega partidas no dia 1 de abril, a família dela não. Ela não sabia que dia era e depois disso ficou a chorar. E e eu dizia, 'dia das partidas!' Não correu bem", disse, perante as gargalhadas do apresentador e da plateia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Por muito boa que tenha sido a piada, Kit Harington não a vai repetir tão cedo, a não ser que queira acabar solteiro: "Ela disse-me que se o voltasse a fazer estava tudo acabado e acho que o casamento está incluído", concluiu.

Veja o vídeo e a reação de Rose Leslie!