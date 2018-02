"A Pipoca Mais Doce" e "O Arrumadinho" vão ser pais pela segunda vez

Ana Filipe Silveira Hoje às 19:26 Facebook

Ana Garcia Martins, mais conhecida na Internet como "A Pipoca Mais Doce", e Ricardo Martins Pereira, que assina o blogue "O Arrumadinho", estão à espera do segundo filho em comum. O casal já é pai de Mateus.

O jornalista publicou esta terça-feira, no seu perfil de Instagram, uma fotografia com dois equipamentos do Benfica, clube do qual o casal é fervoroso adepto.

Se a camisola pertence a Mateus, o primeiro filho de Ricardo e Ana, o "babygrow" indicia que a "blogger" está grávida pela segunda vez. Como legenda da imagem, O Arrumadinho escreveu o número "6.000.001", mais um do que o número de adeptos atribuído aos encarnados.

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira oficializaram a relação em 2009, tendo esta sido interrompida no ano passado.

Em maio, no encontro entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, que terminou com os encarnados a sagraram-se tetracampeões de futebol, os dois "bloggers" posaram juntos para uma fotografia, tornando assim pública a sua reconciliação.